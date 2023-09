Lens vs Metz – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo una dannosa serie di quattro partite senza vittorie, ilcercherà di rilanciare la sua campagna di Ligue 1 quando ilvisiterà lo Stade Bollaert-Delelis sabato 16 settembre sera. I secondi classificati della scorsa stagione hanno ottenuto un solo punto su 12 possibili in questo periodo, mentre i neo-promossi Maroons hanno raccolto cinque punti nelle loro quattro partite iniziali. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa stagione delè andata di male in peggio con la sconfitta per 3-0 contro il Monaco prima della pausa internazionale, il che significa che la squadra di Franck Haise si trova al penultimo posto della classifica di ...