(Di giovedì 14 settembre 2023) “Ufo, corpi "non umani" mostrati al Parlamento in Messico”, titolava ieri La Repubblica; e a volte,, si hache glifra noi. Sono isti,ad ogni pratica minima di verifica delle notizie che danno, e avvezzi invece a lasciare sospese e aperte notizie la cui verità dovrebbe essere fuori questione. Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse persa la notizia scientifica del millennio, pubblicata non su Nature o Science o Pnas, ma su molti quotidiani del mondo – per la verità in modo molto, molto diverso. Quello che Repubblica chiama un “ufologo” – nuova categoria di esperto di cui sentivamo indubbiamente la mancanza – tale Jaime Maussan, ha presentato un paio di pupazzetti umanoidi al ...

... corpi 'non umani' mostrati al Parlamento in Messico', titolava ieri La Repubblica; e a volte,italiani, si ha l'impressione che gli alieni siano fra noi. Sono i giornalisti, ...Attraverso la lettura partecipata di, quotidiani e riviste, si cercherà di dare consigli ... davanti a un tg o ascoltando la radio,un libro o gustandosi un podcast. Per maggiori ...LA SUORA 1 finisce " ve lo posso dire, no statela recensione di LA SUORA 2 " con i ... tipo fare evaporare l'acqua santa, o sfogliare idi un'edicola fino a che il mosaico delle ...Attraverso la lettura partecipata di, quotidiani e riviste, si cercherà di dare consigli ... davanti a un tg o ascoltando la radio,un libro o gustandosi un podcast. L'evento è ...

Indagato a Genova Corsiglia, uno degli amici di Grillo jr. Il legale: “Lo ha saputo leggendo il giornale” Il Secolo XIX

Leggendo i giornali italiani si ha l’impressione che gli alieni siano fra noi Il Foglio

L'unica notizia è che il coisiddetto “ufologo” ha tentato il suo ennesimo colpo “Ufo, corpi "non umani" mostrati al Parlamento in Messico”, titolava ieri La Repubblica; e a volte, leggendo i giornali ...Genova - A una settimana dalla ripresa del processo per stupro di gruppo in cui è imputato a Tempio Pausania assieme a Ciro Grillo e ad altri tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, 24 anni, ha appre ...L'onorevole Renato Cambursano interviene sul caso denunciato dal Procuratore Generale Francesco Enrico Saluzzo: dopo la strage di Brandizzo e con l'accorpamento, il Tribunale di Ivrea oggi si trova a ...