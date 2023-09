(Di giovedì 14 settembre 2023) Unè stato tragicamente trovato senza vita sul terrazzo di casa dove era stato lasciato: è mortomentre cercava disperatamente di fuggire. La triste storia arriva dadove la proprietaria è stata denunciata. I lamenti del labrador, undi circa quattro anni, hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato le autorità, ma al loro arrivo non c’è stato nulla da fare. Poco dopo si è proceduto all’identificazione della proprietaria ed è scattata la denuncia. “Non riesco davvero a capire perché qualcuno decida di adottare unsolo per relegarlo in isolamento su un, terrazza o giardino. Purtroppo, molte persone fanno ancora scelte del genere. È ancora più preoccupante quando, come in questo caso, ilviene ...

... 10 denunce per evasione domiciliari, spaccio e furti Cronaca [ 14/09/2023 ]muore gettandosi dal terrazzo, esposto di Assofido Attualità [ 14/09/2023 ], gruppo quasi al completo, in ...... 10 denunce per evasione domiciliari, spaccio e furti Cronaca [ 14/09/2023 ]muore gettandosi dal terrazzo, esposto di Assofido Attualità [ 14/09/2023 ], gruppo quasi al completo, in ...... 10 denunce per evasione domiciliari, spaccio e furti Cronaca [ 14/09/2023 ]muore gettandosi dal terrazzo, esposto di Assofido Attualità [ 14/09/2023 ], gruppo quasi al completo, in ...... 10 i denunciati Cronaca [ 14/09/2023 ]muore gettandosi dal terrazzo, esposto di Assofido Attualità [ 14/09/2023 ], gruppo quasi al completo, in differenziato solo Dermaku Sport [ 14/09/...

Cane legato con una catena sul terrazzo cerca di fuggire e muore impiccato, choc a Lecce: denunciata la propri ilmessaggero.it

Orrore a Lecce, cane incatenato sul balcone muore impiccato tentando di liberarsi Fanpage.it

Un cane è stato tragicamente trovato senza vita sul terrazzo, impiccato mentre cercava disperatamente di fuggire dopo essere stato legato. Questa dolorosa storia proviene da Lecce, dove la ..."Morto per asfissia impiccandosi involontariamente al parapetto del lastricato solare dell’abitazione in cui era detenuto, in un ultimo sussulto a caccia della libertà" ...Nel Salento circa 6mila bambini della quarta elementare il primo giorno di scuola hanno trovato in dono sul banco la speciale agenda. Un progetto educativo per formare i cittadini del domani alla lega ...