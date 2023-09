Le vedove del giovedì | il significato della serie e la spiegazione del finale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Su Netflix è appena arrivata latv messicana Ledel, tratta dal romanzo omonimo del 2005scrittrice argentina Claudia Piñeiro e su cui era già stato basato un lungometraggio di successo nel 2009. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, Ledelha tutti gli ingredienti per piacere ad un pubblico molto vasto: drammi, intrecci passionali, suspence e un intrigante mistero da risolvere. Il tutto condito dalle atmosfere tipichesoap opera. Sotto una superficie da “guilty pleasure”, da intrattenimento puro, si nasconde però una critica molto affilata e puntuale al mondo che laracconta: quello dei superricchi, il cui unico interesse è quello di ...

La serie: Le vedove del giovedì, 2023. Creata da: Humberto Hinojosa. Genere : Drammatico, thriller. Cast: Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Zuria Vega, Mayra ...