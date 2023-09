(Di giovedì 14 settembre 2023) Le elezioni si stanno avvicinando nel. Sono previste in agenda entro gennaio 2025 ma il sovrano, Re Carlo III, potrebbedecidere di sciogliere le Camere prima della data fissata, che è il 17 dicembre 2024. La Cina sarà con ogni probabilità uno dei principali temi di confronto tra il Partito laburista, in netto vantaggio nei sondaggi e che ha recentemente concluso un rimpasto del governo ombra guidato dal leader Keir Starmer configure definite blairiane, e il Partito conservatore, che rischia di dover lasciare il governo dopo 15 anni (e una Brexit creata, votata e realizzata). Il rapporto con Pechino potrebbe diventare a Londra, com’è già a Washington da diversi anni, una questione bipartisan. Ma soprattutto un tema che intreccia in molti modi la sicurezza nazionale. Lo testimoniano i fatti ...

Le elezioni europee di 2024 sie i due, estrapolando la frase del tormentone dell'estate ... il 26,4% degli aventi diritto" (non esattamentepiene). Prima di illustrare come funziona ...Ecco perchè potrebbe diventare l'ago della bilancia nel prossimo futuro Le Europee sie ...il suo Centro (così si chiamerà la lista dell'ex rottamatore alle Europee) avrà successo alle, ...Ma lesie i conservatori devono inseguire. Come dimostrano queste critiche, per bin Salman c'è un lavoro molto profondo da fare. Il regno saudita che il principe ereditario sta di ...Le elezioni del 25 settembre sisempre più e il ritorno al voto degli italiani è atteso tanto dai partiti politici, quanto dagli elettori stessi che tornano a dire la loro alledopo quattro anni. Dopo tre governi ...

Le urne si avvicinano nel Regno Unito (ma anche le spie cinesi) Formiche.net

AFRICA/ZIMBABWE - Elezioni presidenziali, il Paese alle urne tra ... Fides

Si avvicina il grande appuntamento elettorale, quello, per intenderci, in cui il Popolo Sardo sarà chiamato ancora una volta alle urne per la scelta del nuovo Presidente della Regione. I due ...Ci sarà una relazione della leader, con al centro “prospettive, iniziative, eventi e impegni per la prossima stagione politica”, ma anche “congressi”. Ma sono ...Lo speaker della Camera dei Rappresentanti Kevin McCarthy minaccia un'indagine contro il presidente Usa. Il Partito repubblicano accusa Biden di corruzione ...