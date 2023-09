Le pagine mancanti del diario della vita nel romanzo di Giovanni Grasso

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quale verità per una guerra sempre ingiusta? La memoria di una vicenda storicaPrima guerra mondiale è il passaggio salvifico di crepe esistenziali dei protagonisti del“Il segreto del tenente Giardina” (ed. Rizzoli, 224, 19 euro) di, consigliere per la stampa e la comunicazione del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, giornalista e autore di numerose pubblicazioni, presentato al ministeroCultura. “lnizio di una serie di presentazioni di libri” presso il Dicastero, come ha affermato il ministro Gennaro Sangiuliano. Sono intervenuti, insieme all’autore, la giornalista e scrittrice Maria Latella e Stefano Folli, editorialista de La Repubblica. Presenti, tra gli altri, i sottosegretari Gianmarco Mazzi e Vittorio ...

...europee E infatti il discorso 2023 di von der Leyen comincia con un count down dei giorni... Ursula von der Leyen ha dovuto tener conto nelledel suo speech anche di episodi inediti per ...Chi volesse può contattarmi in qualsiasi momento attraverso le miesocial'.... un accordo tra l'Agenzia italiana difesa (Aid) e un'azienda svizzera, dei documenti: sono ... riportate in dettaglio in ben 131di allegati. Eppure l'Aid in passato aveva seguito le ......sono le carte desecretate dei Servizi segreti italiani (Sismi) che ci raccontano i pezzi(... spiegati in oltre 429, sono stati versati presso l'Archivio centrale dello Stato e su cui ...

UISP - Nazionale - On line Pagine Uisp numero 8 del 2023, con ... UISP Nazionale

Dove comprare libri usati: consigli Cosmopolitan

Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Alessandro Vocalelli si sofferma su quello che, secondo lui, è il problema più grave del calcio italiano in chiave ...