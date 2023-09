Le osmizze del Carso | segno indelebile del passato che fu

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per spiegare a un non triestino cosa sia un’osmiza – che si può scrivere così, ma anche nella corretta grafia slovena, osmica, che comunque si pronuncia sempre con la zeta – bisogna andare per esclusione. Serve cibo e vino a prezzi più che popolari ma non è un ristorante, e nemmeno un agriturismo o un’osteria. Può essere una cantina, in estate un cortile o un giardino, ma anche la stanza di un’abitazione privata. È aperta al pubblico, ma solo in alcuni periodi dell’anno. Non si può ordinare di tutto, ma solo cibi prodotti in loco come salumi di ogni tipo, prosciutto, formaggi sott’oli, olive, uova sode, qualche volta strudel, accompagnati da pane e dai vini dell’altipiano, Terrano, Refosco (rossi), Vitovska e Malvasia (bianchi). Non ha insegne, per trovarla bisogna seguire la frasca de vin, un mazzo di edera corredato di una freccia di legno rossa che indica la direzione. Si frequenta, ...