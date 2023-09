Le opere del Maestro Antonio Del Donno acquisite dal Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel 2012 un’opera diDel Donno era già entrata a far parte delle collezioni della “Benemerita”, in particolare del Comando Provinciale deidi Benevento. Si trattava di una tela riproducente alcuni reparti speciali, in particolare alcuni Corazzieri a cavallo e un elicottero, impegnati in servizio d’Istituto. Ora, l’Arma deisi arricchisce della presenza di due ulterioridel, acquisite daldeidi Roma. Si tratta di duesu tela del 2009, di cm. 70×90, entrambe titolate “Omaggio all’Arma”, raffiguranti operatoriin servizio con mezzi navali. Il ...