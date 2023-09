Le nuove regole per le rotonde

Leggi su butac

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il web è pieno di siti che trattano argomenti relativi alle automobili, ma talvolta alcuni tendono a fornire informazioni poco accurate, forse solo per attirare l’attenzione dei lettori. Recentemente, un nostro attento lettore (grazie Greg) ci ha segnalato un articolo pubblicato da SoloMotori che ha sollevato dei dubbi: Rotatorie stradali, la nuova legge ribalta tutto: non sai più chi ha la precedenza I Devi darla da questa parte Nell’articolo, firmato da un certo Fulvio Schiraldi (che non compare nelle registrazioni dell’Ordine dei giornalisti), viene affermato quanto segue: Con la nuova norma, la precedenza nelle rotatorie viene data ai veicoli che stanno per entrare, invertendo quindi la logica precedente. Ciò significa che chi è già all’interno della rotatoria deve cedere il passo a chi sta per accedervi. Questa regola vale soltanto per leall’italiana ...