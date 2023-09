Le notti insonni per il gallo che canta troppo presto | interviene la polizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) A salvare il sonno degli abitanti di Luserna San Giovanni, paese di circa 7mila abitanti della città metropolitana di Torino, localizzato nel Piemonte occidentale, in Val Pellice, è dovuta intervenire lalocale. Ma non si è trattato, come spesso accade, di schiamazzi - spesso di giovani...

E in una di queste, il genio dei numeri ha avuto un'illuminazione che ha portato a una " prova davvero elegante ", come lui stesso l'ha definita. La scoperta non è solo un trionfo ...... forse perché da pochi mesi ci abita e ha riscontrato difficoltà a trovare parcheggio o per leche i comitati di quartiere lamentano da anni. Mi permetto di avvisarlo che in tutta ...Ma lui pensa già a ripartire, dopo: "Finalmente potrò dormire un po' e farò i servizi da venerdì a domenica, poi prenderò di nuovo l'aereo, perché non riesco a stare qui " confessa ". ...... oltre la metà (52%) ha notato un peggioramento del proprio umore (tristezza improvvisa, sbalzi emotivi, ecc.); il 37% riporta di disturbi del sonno, con difficoltà ad addormentarsi oagitate; ...

Stress da rientro scolastico: ansia e notti insonni per 3 studenti su 4 RaiNews

Sinistra Progetto Comune: "Popolazioni sorvolate: notti insonni ad ... Comune di Firenze

Un matematico ha trovato la risposta a una domanda che ha affascinato la comunità scientifica: quanto piccola può essere una striscia di Möbius.A salvare il sonno degli abitanti di Luserna San Giovanni è dovuta intervenire la polizia locale.La vita quotidiana ai tempi della crisi climatica rivela una nuova condizione esistenziale e ispira romanzi distopici. Dal canto suo, il sociologo Nikolaj Schultz ne fa un racconto di formazione in ...