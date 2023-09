Le notizie del giorno di Enrico Mentana

- Dalla nuova stretta della Bce sui tassi all'emergenza sempre più severa a Lampedusa che ha riacceso la polemica politica sui migranti. Dal nuovo blitz a Caivano fino alle polemiche sulla ...... l'imprenditrice torinese al centrogossip estivo dopo la pubblicazione a fine luglio scorso di ... "La questione è che quando sui social si vedono determinate cose, o si passano dellesenza ...Puoi leggere le loro dichiarazioni su Virgilio. Secondo la Smorfia moderna , il numero su ... Questo è l'elenco dei numeri ritardatari sulle ruoteLotto . Tra parentesi sono indicate le ......decennale italiano al 4,34%. In netto calo leuro, scambiato intorno alle 18.00 a 1,0663 con il dollaro ( - 0,61% sulla vigilia). DallEurotower sono arrivate in sintesi due importantiper ...

Le notizie del giorno con Enrico Mentana TGLA7

Filorussi: "Attacco missilistico ucraino su Sebastopoli" Sky Tg24

Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c'è riuscito, è stato difficile. Sono fiera del Sanremo che ho fatto. Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di ...Sabato 16 e domenica 17 Settembre il Pumpkin Patch alle porte di Pavia si trasforma in un fantastico luna park della mente: illusionismo e magia per grandi e piccoli ...Il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha dovuto archiviare in fretta l'inattesa sconfitta con i detentori del trofeo, arrivati però a Bologna in formazione molto rimaneggiata.