(Di giovedì 14 settembre 2023) "La viadinon ha funzionato". All'indomani di una giornata difficile, con oltre due mila persone sbarcate ae un numero recordi disull'isola – oltre le 7mila – arriva l'affondo dellaal governo. Il vicesegretario Andrea Crippa mette in dubbio ladella premier rispondendo a una domanda di Affari italiani. Il numero due del Carroccio punta il dito, in particolare, contro il memorandum firmato tra Unione europea e Tunisi, di cuiè stata uno dei principali sponsor. "Ieri sono arrivati 121 barchini e 6.000, il governo della Tunisia, è evidente, ha dichiarato guerra all'Italia. Non è possibile che un paese come l'Italia sia sotto ricatto degli Stati del Nord Africa, come la Tunisia", ha ...

'Oggi (ieri ndr) durante la discussione del collegato alla legge Finanziaria la maggioranza, e in particolare gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e, hanno bocciato l'ordine del ......della tassa sugli extraprofitti alle banche da parte della Banca Central Europea ('La Bcela ... 'Il M5S (con il Pd e la) non presenta le liste elettorali al controllo dell'Antimafia', si ......Consiglio RegionaleIl Salario Minimo 'Oggi durante la discussione del collegato alla legge Finanziaria la maggioranza, e in particolare gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e,...... ha dichiarato il vicepremier e leader della, Matteo Salvini. 'Sono stati già attivati 807 ... a seguito della richiesta del ministero dell'Economia italiano dello scorso 11 agosto, la Bce...

Le Lega boccia "la linea diplomatica" di Meloni sui migranti. "Situazione insostenibile" a Lampedusa Il Foglio

Ribolla (Lega) boccia il Comune di Bergamo in tema di sicurezza: «Non ci siamo proprio» Prima Bergamo

All'indomani di una giornata difficile, con oltre due mila persone sbarcate a Lampedusa e un numero recordi di migranti sull'isola – oltre le 7mila – arriva l'affondo della Lega al governo. Il ...Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, aveva annunciato la sua presenza al raduno della Lega a Pontida. Ma la Questura gli ha chiesto di rinunciare per motivi di ordine pubblico. Per questo il ...Olbia. Dopo la raccolta firme del m5s che si è tenuta ad Olbia lo scorso sabato ed ha avuto un grande successo, il tema importantissimo per ...