Le accuse di Bonucci alla Juve scatenano i social | i tifosi stanno con Allegri

" Umiliato dopo più di 500 partite con la Juve ". Leonardosi sfoga in un'intervista a SportMediaset dopo il travagliato addio ai bianconeri. L'ex ... Lead Allegri e alla Juventus Il ...Uno stato d'animo che evidenzia il malumore creatosi per la vicenda che ha portato il club a metterefuori squadra , con successivo trasferimento all'Union Berlino.Dopo la causa, le. Leonardospara a zero contro la Juve in un'intervista concessa in esclusiva a SportMediaset, di cui è stata fornita una succosa anteprima. L'ex difensore bianconero, approdato all'...Dopo la vicenda dell'esclusione didalla rosa, e conseguente causa intentata dall'ex ... I tifosi hanno ancora ben presente il processo istruito dal pretore Guarinello e le pesantiche ...

Le accuse di Bonucci alla Juve scatenano i social: i tifosi stanno con ... Corriere dello Sport

Bonucci: "La Juve mi ha umiliato. Tutte le bugie di Allegri e della società" Virgilio Sport

Bonucci spara contro la Juventus ma il tifo bianconero è unito accanto alla società. Altro episodio di una telenovela destinata a durare a lungo.Leonardo Bonucci in un'intervista a Mediaset fa chiarezza sul turbolento addio alla Juve e accusa Allegri e i dirigenti di aver detto cose non vere.In un'intervista esclusiva rilasciata a Sport Mediaset l'ex capitano bianconero racconta tutti i retroscena del suo addio: dichiarazioni al veleno ...