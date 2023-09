Lazio | l’agente di Zaccagni allarma | «Rinnovo? Non è un problema mio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Mario Giuffredi, procuratore di Mattialaper la questione: ecco che cosa ha detto Intervistato dai microfoni di TMW, Mario Giuffredi hato laper quanto riguarda ildi Mattia, attualmente in scadenza nell’estate del 2025. LE PAROLE – «? Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e quindi la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla. Da questo momento non sarà più un ...