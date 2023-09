L’azienda Tea Tek assumerà tutti i 312 lavoratori ex Whirlpool

(Di giovedì 14 settembre 2023) Buone nuove per più di 300 famiglie campane.Tea Tek, entrata in possesso del sito ex, ha concluso il tavolo al Mimit, con i sindacati, che si sono detti soddisfatti per la trattativa. “Le prospettive sono positive, entro il 31 ottobrei 312”, ha annunciato Antonio Luigi di Fim Cisl, precisando che il piano industriale è passato da 28 a 50 milioni.

