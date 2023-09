Lautaro Martinez vince il premio Miglior Gol | «Spero di continuare così!»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Un altro riconoscimento per. Il capitano dell’Inter viene premiato, nel corso della serata “Gentleman“, per ilgol realizzato nella stagione 2022-2023.GOL – Viene assegnato ailper ilgol dell’anno. L’attaccante dell’Inter ringrazia per il riconoscimento attraverso un video messaggio. Queste le parole del capitano nerazzurro: «Grazie a tutti i tifosi che hanno votato il mio gol in Supercoppa contro il Milan, è il secondo anno che vinco questodicosì: un abbraccio forte e forza Inter!». Fonte: www.inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Ecco chi sono, che impegni hanno affrontato e quando faranno ritorno in Italia INTER(Argentina) Argentina - Ecuador (qualificazioni Mondiali 2026): 77 minuti giocati ; Bolivia - ...Simone Inzaghi aspetta il rientro dei sudamericani dagli impegni con le Nazionali, tra questisempre più leader del gruppo nerazzurro. "Affidargli la fascia di capitano è dargli ...- 'Il fatto che gli abbiamo affidato la fascia di capitano è meritato dal punto di vista della crescita esponenziale in cui ha fatto il protagonista vero. È ancora giovani e potrà ...All'appello ne mancano solo tre, per il resto ad Appiano sono rientrati tutti i nazionali in attesa che giovedì 14 settembre, Cuadrado e Sanchez completino il mosaico nerazzurro. Sono stati impegni gravosi per alcuni, che hanno giocato per intero o quasi le due partite, meno per altri che nella seconda ...

Bremer: "Dzeko e Lautaro Martinez i più difficili da affrontare, sono fuori dal comune" Fcinternews.it

Bremer: “Dzeko e Lautaro Martinez sono attaccanti fuori dal comune” fcinter1908

A Lautaro Martinez è andato il premio “Miglior Gol” per la rete di esterno destro che ha chiuso la vittoria sul Milan nella Supercoppa ..."Il derby è qualcosa di particolare, inserito in un campionato affascinante, è un dualismo che è qualcosa di storico, di piacevole. (ANSA) ...Nonostante Francesco Acerbi abbia smaltito il problema muscolare accusato in pre season e il neo acquisto Benjamin Pavard scalpiti per il debutto in maglia nerazzurra, nel derby di sabato 16 settembre ...