L’attivista iraniana Afshar | ”Il regime teme una nuova rivolta e aumenta la repressione”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per la portavoce dell'Associazione Giovani Iraniani in Italia non c'è alternativa se non quella di rovesciare il. La morte di Mahsa Amini, spiega, ha compattato la popolazione e indebolito Teheran. Ildi Teheran”unascintilla” e ”sta cercando in tutti i modi di contenere le proteste” che vedranno il loro ”clou il 16 settembre”, primo anniversario della morte di Mahsa Amini, quando sono ”previste manifestazioni radicali” che ”potrebbero sfuggire di mano alle autorità”. Ma in Iran ”c’è una maggiore adesione alle proteste e una maggiore coesione tra la popolazione”, con ”giovani e anziani, uomini e donne, ricchi e poveri” che ”non ne possono più delteocratico assassino che è il loro vero nemico”. Lo spiega ad Adnkronos Ghazal, portavoce ...