L’attacco hacker a Zétema | cosa sta succedendo al mondo digitale della cultura romana

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Semplicemente inaccessibili. Tutti i siti che riguardano ilcapitolina e che sono gestiti darisultano al momento irraggiungibili. Fa eccezione, al momento, soltanto il portale informagiovaniroma.it per il quale – evidentemente – l’azione delle autorità è stata già efficace e attiva. Per tutti gli altri portali – dal sito istituzionale di, fino a quelli a disposizione del pubblico per la gestione dell’attività turistica nella Capitale – non c’è la possibilità di accedere. Su alcuni di questi siti è stato pubblicato un messaggio di cortesia, che parla di un problema tecnico per l’accesso. L’ecosistema di, a quanto pare, è bloccato da domenica 10 settembre, mentre la comunicazione alle autorità competenti (tra cui la Polizia Postale) è arrivata ...