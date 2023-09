Larissa Iapichino | niente finale di Diamond League per problema muscolare

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) –non parteciperà alladella Wandain programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Eugene, negli Stati Uniti. A comunicarlo è la saltatrice azzurra con un post pubblicato sui propri profili social nel tardo pomeriggio: “A causa di una distrazione, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alladial Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del prossimo anno. Grazie a tutti. Ci vediamo ...

