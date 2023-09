(Di giovedì 14 settembre 2023) Città del Vaticano – “Nonche il governo ucraino hale” all’azione diplomatica del. Lo ha detto Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, ai giornalisti a conclusione dei lavori del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina che sisvolti a Roma dal 3 al 13 settembre. Come riportato dal Sir, Shevchuk ha detto di aver parlato in questi giorni con gli ambasciatori delpresso la Santa Sede e presso l’Italia chiedendo se “il consigliere del presidente ha espresso la sua opinione personale o la posizione del governo ucraino, e la risposta è stata che era una opinione privata (leggi qui). Nonche il governo ucraino hale ...

Lo ha sottolineatomaggiore diSviatoslav Shevchuk ai margini di una conferenza stampa al pontificio collegio ucraino al termine del Sinodo della Chiesa greco - cattolica ucraina ...Matteo Zuppi sta compiendo in questi giorni in Cina, dopo le tappe a, Mosca e Washington. "E' un chiaro segno che il Papa non si rassegna alla guerra", ha osservatomaggiore dei ......maggiore dei greco - cattolici ha detto di aver ...con gli ambasciatori dell'Ucraina presso la Santa Sede e presso'... Ripetendo quanto recentemente affermato dal vescovo latino di, ..."Abbiamo bisogno della premura paterna del Papa per il popolo ucraino", ha aggiuntomaggiore di. Quanto ad una possibile visita del Papa in Ucraina , Shevchuk, specificando che in ...

Ucraina: arcivescovo Kiev, ‘per ora non parlato di visita Papa ma per capire bisogna toccare ferite’ La Gazzetta del Mezzogiorno