Lampedusa | quasi 7 000 migranti in hotspot

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Quarantacinque sbarchi in 24 ore,7.000nell'di contrada Imbriacola.affronta ancora una volta l'emergenza mentre l'isola si riempie e i soccorsi lavorano senza sosta: un giovane migrante con i postumi di un arresto cardiaco è stato trasferito nella tarda serata di ieri in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Sempre nella notte cinque donne, tutte in stato di gravidanza, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Intanto per la giornata di oggi è previsto il trasferimento di 3.750e venerdì di altri 2.270. "E' la sconfitta dell'Europa, di un sistema che lavora sempre in emergenza e non mette mai in atto delle reali e vere politiche migratorie. Qui siamo tutti stanchi e provati sia fisicamente che psicologicamente, la ...

Per la giornata di oggi è previsto il trasferimento di 3.750 migranti e venerdì di altri 2.270 Quarantacinque sbarchi in 24 ore,7.000 migranti nell'hotspot di contrada Imbriacola.affronta ancora una volta l'emergenza mentre l'isola si riempie e i soccorsi lavorano senza sosta: un giovane migrante con i postumi ...ROMA. Dice di essere in pace con se stessa. È passatoun anno dalla vittoria alle elezioni. Tempo di bilanci. E Giorgia Meloni ne sta facendo ...imbarcazioni continuano ad arrivare e a...'Quello che sta succedendo ae a Strasburgo oggi è solo il fallimento dell'Europa e dell'... Latotalità dei pensionati (96 per cento) percepisce una pensione Inps, con un reddito lordo ...Più di 100 sbarchi in poche ore, al momento 29 dalla mezzanotte di oggi. Al'hotspot di contrada Imbriacola è al limite: oltre 6.000 persone in una struttura con una ...1.300 persone in ...

Lampedusa, quasi 7mila migranti sull’isola: tensioni e proteste. Parroco: qui l’Apocalisse. L’Onu: ... Il Sole 24 ORE

Quasi 2.500 migranti a Lampedusa, è record sbarchi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Quarantacinque sbarchi in 24 ore, 4.457 migranti ora nell’hotspot di contrada Imbriacola, che ieri sera è arrivato a ospitarne quasi 7mila. Lampedusa affronta ancora una volta l’emergenza mentre ...Ieri, per l'isola di Lampedusa, è stata un'altra giornata di intensa attività, quasi di disperazione. Gli sbarchi non hanno dato tregua neanche mercoledì. Contare quanti sono stati è stato difficile: ...Start, la rassegna stampa di Today: edizione di giovedì 14 settembre 2023. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giove ...