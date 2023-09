Lampedusa | quasi 4 500 migranti nell’hotspot | notte senza sbarchi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Previsti nuovi trasferimenti in giornata, nellaelisoccorso per un giovane e 5 donne. 123.863 gli arrivi in Italia dall'inizio dell'anno: i dati, dove 4.457, tra cui 257 minori non accompagnati, sono ora ospitidi contrada Imbriacola che ieri sera è arrivato a ospitarne7mila. L’isola affronta ancora una volta l’emergenza mentre i soccorsi lavoranososta: un giovane migrante con i postumi di un arresto cardiaco è stato trasferito nella tarda serata di ieri in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta. Sempre nellacinque donne, tutte in stato di gravidanza, sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale di Agrigento. Previsti intanto oggi ...

LAMPEDUSA – Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. Dopo 48 ore di caos e l’approdo di 2.154 migranti ieri (con 51 barchini) e di altri 5.112 con 110 natanti martedì, le ultime ore ...Ieri, per l'isola di Lampedusa, è stata un'altra giornata di intensa attività, quasi di disperazione. Gli sbarchi non hanno dato tregua neanche mercoledì. Contare quanti sono stati è stato difficile: ...Si sono fermati - per questa notte - gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Dopo due giorni di caos e l'arrivo di oltre 2mila persone ieri ...