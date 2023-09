Maha portato a niente. Ieri asono arrivati 121 barchini e 6mila clandestini " dice Crippa, deputato e vicesegretario della Lega " È chiaro che il governo della Tunisia ha dichiarato ...Perché così tanti in così poco tempo È inutile andare dietro a teorie complottistiche e a grandi discussioni di geopolitica: in tutta la settimana precedente ...ROMA - In questa edizione: -, 7000 migranti sull'isola, tensione con la polizia - Marocco, nuova scossa di 4.6 nell'... "Autorevole in Ue" -si arresta la corsa della benzina - Salvini su ...... grandi storie che arrivano da, isola - simbolo di sbarchi disperati. Le due storie hanno ... Francescaha esitato un secondo: si è tuffata in mare con i salvagenti ed è andata incontro ai ...

Lampedusa non esaspera solo i migranti. Poliziotti e finanzieri contro il governo: "Basta fare orecchie da mercante" (di ... L'HuffPost

Migranti, a Lampedusa oltre 100 sbarchi in un giorno. Sindaco: "Non reggiamo onda d'urto" Sky Tg24

Gli altri paesi europei, gli alleati, i sindaci: tutti hanno il problema delle elezioni, e sui migranti la lasciano sola. Spunta una destra alla sua destra ...L’isola di Lampedusa ha vissuto un risveglio caotico. Appena all’esterno dell’hotspot, le forze dell’ordine tentano di ...Iniziativa della nipote di della leader del Rn: 'Macron dà lezione di umanità all’Italia, poi chiude frontiere, è una tragedia di tutto il continente' ...