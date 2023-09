Lampedusa | migranti scappano dall’hotspot | il video in cui scavalcano le recinzioni

in giro per, molti dei quali tenevano stretta fra le braccia una bottiglia d'acqua minerale da 2 litri, non hanno creato problemi d'ordine pubblico: cercavano soltanto qualcosa ......sindaco:"A punto non ritorno" "Nelle ultime 48 ore sono arrivate circa 7.000 persone a, ... Ieri tensione tra le migliaia die agenti.'L'India va sulla Luna ma l'Europa non riesce ad andare a. Questa è una grande sconfitta per tutti quelli che credono nell'Europa. Credo che naturalmente sia inaccettabile il rifiuto europeo a gestire insieme, in modo condiviso, i problemi dell'...... così Francesca Basile, Responsabile Migrazioni della Croce Rossa Italiana, in un video ripreso questa mattina dall'hotspot di Contrada Imbriacola a, diffuso per fare il 'punto' aggiornato ...

A Lampedusa 7.000 migranti: «Siamo allo stremo, dovete aiutarci» Corriere della Sera

Lampedusa, notte più tranquilla ma l'emergenza migranti resta. E la tensione sale. Ormai si contano circa 7.000 migranti in questi giorni. Migranti, il governo accelera sui ...Agenzia Roma, 13 set. “A Salvini ricordo che un atto di guerra è quello di Putin, di cui lui colleziona t-shirt, contro l’Ucraina. Quello che sta accadendo a Lampedusa è il totale fallimento… Leggi ...Il ministro Urso straccia il velo di ipocrisia davanti al fenomeno straordinario degli sbarchi a Lampedusa: "Interessi internazionali di chi vuole colpire l'Europa" ...