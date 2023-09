Lampedusa | migranti in fuga dall' hotspot

Nelll' hotspot della Croce Rossa aè sempre più emergenza. Nella tarda mattinata sono iniziate le operazioni di trasferimento e alcuni gruppi dei, stipati nella struttura, hanno scavalcato i cancelli tentando di ...CATANIA - 'Quello che sta succedendo aè molto grave e non escludo di vedere una mano... Un avvio di massa di 6mila persone nel giro di poche ore non può che obbedire secondo me a una strategia. Mi auguro di sbagliarmi, ma l'...... fa scalpore per le sue parole sui. L'esponente dem è tra gli ospiti dell'edizione del 14 ... e nel lungo dibattito sull'emergenza per la valanga di sbarchi asorprende tutti con una ...... favorita dal fenomeno dei trafficanti che offrono prezzi più bassi per iin partenza ... Così, mentre l'Italia si sta trovando a fronteggiare i numeri record a, i dati Frontex ...

Lampedusa non esaspera solo i migranti. Poliziotti e finanzieri contro il governo: "Basta fare orecchie da mercante" (di ... L'HuffPost

Ma questa è una emergenza costruita anche dal punto di vista dell'organizzazione dei soccorsi in mare: a partire dalla scelta di tenere lontane dalle acque libiche e… Leggi ...CATANIA (ITALPRESS) - "Quello che sta succedendo a Lampedusa è molto grave e non escludo di vedere una mano...Un avvio di massa di 6mila persone nel giro di poche ore non può che obbedire secondo me a ...Nuovo record di sbarchi a Lampedusa, e la crisi migranti riaccende le tensioni all’interno del governo Meloni: la Lega oggi ha attaccato da ...