Lampedusa | l' hotspot divento un inferno | video

approfondimento Oltre 6mila arrivi aal collasso. Tensione al portoIntanto a Omnibus, su La7, sono andate in onda le immagini dell'di, con i migranti fuori dal centro che protestano. Scene simili a quelle viste ieri a Stasera Italia, su Rete4. ...Momenti di caos e disordine all'di contrada Imbriacola, a, dove ci sono 6.762 migranti. Nell'esatto momento in cui la Croce Rossa ha aperto le linee per la distribuzione del cibo, diverse centinaia di migranti si ...Notte senza sbarchi a, dove 4.457 migranti, tra cui 257 minori non accompagnati, sono ora ospiti nell'di contrada Imbriacola che ieri sera è arrivato a ospitarne quasi 7mila. L'isola affronta ancora una ...

Caos a Lampedusa, i migranti scavalcano il muro dell'hotspot TGCOM

"Sembra un'invasione". Oltre 6mila migranti nell'hotspot di Lampedusa ilGiornale.it

L'hotspot ha superato ormai da tempo il limite massimo dei posti disponibili, vengono così distribuiti dei materassini ma trovare un posto dove stenderli genera liti e assalti da parte dei migranti.Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. Oggi arrivano le prime squadre di tecnici e volontari della Protezione Civile ...Il giornalista del Fatto Quotidiano promuove la solita politica dei "porti aperti" e avverte il governo: "Dobbiamo abitaurci a vivere in Eurafrica" ...