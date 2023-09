E dato l'enorme afflusso, a mancare sono in primis ledi sicurezza. Continua a leggere su Tg. La7.it - L' hotspot dirischia di non farcela . Il boom di sbarchi di migranti di ...Fsp polizia aagenti sfiniti per emergenza Aurge l'invio di rinforzi e che si vigili sulle insostenibiliin cui operano i colleghi che con straordinaria professionalita' senso del dovere e incrollabile spirito di sacrificio ...Le immagini di, con centinaia di persone per ore sotto il sole prima di essere assistite e l'hotspot ... Nonostante gli importanti sforzi per migliorare ledi prima accoglienza nell'...Le immagini di, con centinaia di persone per ore sotto il sole prima di essere assistite e l'hotspot ... 'Nonostante gli importanti sforzi per migliorare ledi prima accoglienza ...

Lampedusa, le condizioni disumane dell'hotspot stracolmo di migranti TGLA7

Aiutare Lampedusa in un'accoglienza dignitosa La Voce del Popolo

È il racconto dell'ex sindaca di Lampedusa, Giuseppina Nicolini, affidato a Fanpage.it. "Ci sono moltissime persone ammassate al porto e ovviamente ogni volta che si distribuisce acqua e cibo, in ...L' hotspot di Lampedusa rischia di non farcela. Il boom di sbarchi di migranti di questi giorni - definito un 'atto di guerra' dal vicepremier Matteo Salvini - ha causato un sovraffollamento del centr ..."Le immagini di Lampedusa sono la fotografia di un fallimento annunciato. Nonostante gli importanti sforzi per migliorare le condizioni di prima accoglienza nell’isola e accelerare i trasferimenti ...