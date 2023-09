Lampedusa | la situazione dopo l’ultima notte | cosa sta succedendo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Arrivano delle timide buone notizieil caos dei giorni scorsi: sul posto però rimangono tensioni e difficoltà di gestione Momento di tranquillità per. Nella, infatti, non ci sono stati sbarchi.due giorni di caos e panico, con l’approdo totale di 2.154 migranti ieri (con 51 barchini) e di altri 5.112 con 110 natanti martedì, le ultime ore sono state di assoluta calma e tregua. Attualmente all’hotspot sono presenti 4.457 migranti. E anche oggi, però, su disposizione del commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti e del prefetto di Agrigento Filippo Romano, sarà una giornata da bollino rosso per i vari trasferimenti. La(Ansa) – Notizie.comMoltissimi migranti si preparano a lasciare. Sarà una ...

Larimane molto tesa all'hotspot per migranti di. Ieri sull'isola c'erano più naufraghi (7mila) che abitanti (6mila). Oggi ci sono stati tentativi di fuggire dalla struttura ...ROMA " È in lento miglioramento la, con l'hotspot quasi al collasso nelle ultime 24 ore a causa dei continui sbarchi: si è arrivati a quasi 7 mila migranti. Sono in atto continui trasferimenti e ora il numero è ...... Responsabile Migrazioni della Croce Rossa Italiana, in un video ripreso questa mattina dall'hotspot di Contrada Imbriacola a, diffuso per fare il 'punto' aggiornato della. '...Perché una prigione è una prigione, che sia quella tremenda e disumana della Libia o quella di. Lapeggiorerà, perché ci sono centinaia di barchini che stanno arrivando. Non è un ...

Migranti, stato emergenza a Lampedusa. Urso a Sky TG24: "Italia non sia lasciata sola” Sky Tg24

Lampedusa, quasi 7 mila migranti: proteste e cariche della polizia. Il parroco: «Qui una apocalisse» Corriere della Sera

A L'aria che tira, il programma di La7, vanno in onda in diretta le immagini della situazione esplosiva dell'hotspot di Lampedusa. I ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Le immagini di Lampedusa di questi giorni mostrano una situazione drammatica rispetto alla falsa retorica della destra italiana del ‘blocchiamoli sulle coste libiche o tun ...Un pompiere di Lampedusa si è reso protagonista di una nobile iniziativa: ha organizzato una spaghettata per i migranti ...