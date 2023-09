Lampedusa | la Croce Rossa | ' Situazione complessa | nell' hotspot 4200 ospiti'

Momenti di caos e disordine anche all'hotspot di, dove in questo momento ci sono quasi 7000 migranti. Quando laRossa ha aperto le linee per la distruzione del cibo, diverse centinaia ...la situazione continua a essere tesa e complicata. I migranti presenti sull'Isola hanno ... Francesca Basile, responsabile migrazioni dellaRossa Italiana, ha parlato di quanto sta ...A parlare è Francesca Basile, responsabile Migrazione dellaRossa italiana. "E' la sconfitta ... spiegava ieri all'Adnkronos il sindaco di, Filippo Mannino, arrivando al molo dopo la ...Leggi Ancheè al collasso: sbarchi senza sosta sull'isola. LaRossa: 'Nell'hotspot ci sono oltre 6mila persone' Un'Europa indegna non della sua storia, come si sente spesso dire, ...

Roma, 14 set. (askanews) - "Dopo una giornata particolarmente impegnativa, oggi ci sono continui trasferimenti. All'hotspot ci sono circa ...La Croce Rossa italiana e la polizia, per tutta la notte, hanno setacciato ogni angolo di Lampedusa e sono riusciti a convincere molti di loro a rientrare all'hotspot di contrada Imbriacola. Un ..."La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una coperta di Linus, la questione non ...