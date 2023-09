Lampedusa | il pianto della mamma bambina accanto alla neonata morta

(Di giovedì 14 settembre 2023)suadi 5 mesi che non c’è più, non parla e piange in silenzio. Lei stessa è ancora una: non ha neppure 18 anni laall’alba di due giorni fa durante lo sbarco a, come abbiamo riportato ieri su questo giornale. Ce l’avevano fatta ad arrivare, lei e la sua bimba, ma poi a pochissime miglia dmera, durante il trasferimento sulla motovedettaGuardia costiera, la barca in legno si è capovolta e quasi tutti sono caduti in acqua. Gli uominiGuardia costiera hanno recuperato tutti tranne la piccola,annegata. La giovane ha tentato con tutte le sue forze di prendere la sua ...

(Adnkronos) – Non parla, piange in silenzio, chiusa in un angolo. Accanto alla sua bambina di 5 mesi che non c'è più. Lei stessa è ancora una bambina. Non ha neppure 18 anni la mamma della neonata mor ...(di Elvira Terranova) - Non parla, piange in silenzio, chiusa in un angolo. Accanto alla sua bambina di 5 mesi che non c'è più. Lei stessa è ancora una bambina.