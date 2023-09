Lampedusa | decine di migranti scavalcano le recinzioni Il sindaco | ' Punto di non ritorno'

Nell'hotspot di, la situazione continua a essere tesissima.di migranti hanno infatti scavalcato il muro di recinzione per fuggire, dopo ore di contenimento all'interno del centro di accoglienza. "......hanno facilitato il 'lavoro' degli scafisti e la rotta verso l'isola siciliana è percorsa da... I primi a partire sono 453 persone imbarcate sulla navediretta a Trapani. Altri 480 ...Si è arrivati ad averedi barchini in coda al porto di, con altrettanti ancora in mare. È pressoché certo che in mare ci fossero navi madre , che portavano i migranti fin dentro le ...Ieri seradi migranti, sacchetti di plastica in mano, si aggiravano alungo via Roma, il corso principale del paese. Tutti giovani, molti dei quali minorenni, sono riusciti ad ...

Momenti di tensione a Lampedusa: decine di migranti affollano il molo Corriere TV

Nei video dei residenti l'arrivo di decine di barchini a Lampedusa questa mattina RaiNews

La presenza delle forze dell'ordine schierate per mantenere la situazione sotto controllo, alcuni migranti hanno collaborato nella fuga dei propri compagni ...In netta frenata gli sbarchi di migranti a Lampedusa dopo le ultime terribili 48 ore, l’hotspot però continua a scoppiare ...Lampedusa, il sindaco: «Nelle ultime 48 ore sono arrivate circa 7.000 persone a Lampedusa, che ha sempre accolto tutto a braccia aperte. Tuttavia, ora siamo giunti a un punto di non ritorno».