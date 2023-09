Lampedusa | alta tensione sull’isola per il caos migranti | poi la notte di tregua

(Di giovedì 14 settembre 2023)sull‘isola dinella sera di ieri tra iammassati sul molo e quelli nell’hotspot. L’isola, come fa sapere anche il parroco don Carmelo Rizzo, è ormai allo stremo. Poi è arrivata una nottata disenza sbarchi mentre sono ripartiti i ricollocamenti in altre zone della Sicilia.tra i, fonte today.itL’approdo adi 2.154nella giornata di ieri e quello di altri 5.112 nella giornata di martedì ha messo l’isola allo stremo. Il parroco, don Carmello Rizzo, aveva fatto sapere che la situazione a, come si legge sull’Ansa, è “tragica, ...

...assistito centinaia di pazienti' Sono stati giorni difficili al Poliambulatorio di. "In ... Il dottore viene chiamato per un'urgenza... l'elemento fondamentale è la cultura e l'formazione. Rispetto diventa una parola chiave'. Quanto sta accadendo in questi giorni arichiede tempi di risposta rapidi: 'La tragedia è ...... l'elemento fondamentale è la cultura e l'formazione. Rispetto diventa una parola chiave". Quanto sta accadendo in questi giorni arichiede tempi di risposta rapidi: "La tragedia è ...... inValtellina, nel Parco Nazionale dello Stelvio , durante l'eccezionale ondata di calore che ... Cominciamo proprio dal sindaco di quello spot che spot non è ma una municipalità:. ...

Migranti, alta tensione a Lampedusa: scontri e polemiche L'Identità

Hotspot di Lampedusa, momenti di alta tensione tra sbarchi e accoglienza Quotidiano di Sicilia

In netta frenata gli sbarchi di migranti a Lampedusa dopo le ultime terribili 48 ore, l’hotspot però continua a scoppiare ...Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. Al mattino ripartiti gli sbarchi con tre approdi nell'isola con 135 migranti giunti al molo Favarolo per il triage sanitario.Cresce il caos a Lampedusa dopo i nuovo sbarchi di migranti, più di 7 mila nelle ultime 48 ore. Decine di migranti hanno tentato la fuga.