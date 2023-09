Lampedusa al collasso | i migranti scappano FdI | L' Europa batta un colpo o lo faremo noi

(Di giovedì 14 settembre 2023) "L'uno l'Italia dovrà batterlo autonomamente l'Italia". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, punta il dito contro Bruxelles sull'emergenza immigrazione. Ala situazione è ormai fuori controllo, con l'isola al. Dopo la raffica di sbarchi, decin disi aggirano da ore lungo via Roma, il corso principale del Paese: sacchetti di plastica e una bottiglia d'acqua in mano, alla ricerca di cibo. Molti di loro sono minorenni e sono riusciti ad allontanarsi dall'hotspot nel corso della distribuzione dei pasti, mercoledì pomeriggio. La Croce Rossa italiana e la polizia, per tutta la notte, hanno setacciato ogni angolo die sono riusciti a convincere molti di loro a rientrare all'hotspot di contrada ...

Ancora sbarchi a, gli ultimi in serata. Poi una notte di tregua. Ma la tensione è alle stelle tra migranti e forze dell'ordine. L'acqua scarseggia e l'hotspot è al. La situazione è difficile da ...Invece il governo fa i G20, i G7 i vertici europei ed è ecco qua il risultato,al, Francia e Germania che chiudono le frontiere. Bel risultato, non c'è che dire". E' solo un ...è sotto attacco. E così l'Italia intera. Perché i migranti vengono trasferiti in tutte le Regioni. Per quanti trasferimenti si possano effettuare, l'hotspot è al. E ci sono almeno ...... basta Il Fatto: L'Inps inventa il trucco / per far sparire i poveri Libero: L'Italia assediata / da migranti e sciacalli La Verità: L'Europa è finita aIl Mattino:è al...

Lo scontro tra i due soci di maggioranza ieri è stato plastico. Sull’incarico all’ex premier, Salvini taglia corto ...Durante la notte non sono sbarcati altri migranti sull’isola siciliana, ma il sistema di accoglienza è ormai al collasso: migliaia di persone ...Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa e la tensione sale alle stelle. Momenti di paura al porto, dove agenti della Guardia di Finanza hanno cercato di contenere le centinaia di migranti che..