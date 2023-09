Lampedusa al collasso | caos con oltre 7mila migranti sull’isola

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il record di sbarchi – più di 100 nella sola giornata di martedì – mette in crisi. Gli approdi sono diminuiti, c’è stata una tregua che permette di riprendere con i trasferimenti dei. Ma la situazione resta critica. Attualmente nell’hotspot dell’isola ci sono, secondo quanto comunicato dalla Croce Rossa italiana, circa 4.200 persone. A fronte, però, di una capienza inferiore alle mille unità. La situazione “è sicuramente complessa e stiamo cercando, gradualmente, di tornare alla normalità”, afferma Francesca Basile, responsabile Migrazioni della Cri. E altri 3milacirca si trovano nel campo di calcio, per un totale superiore allepersone. L’hotspot dialNell’hotspot di Contrada Imbriacola la situazione è molto difficile da gestire. ...

ROMA " È in lento miglioramento la situazione a, con l'hotspot quasi alnelle ultime 24 ore a causa dei continui sbarchi: si è arrivati a quasi 7 mila migranti. Sono in atto continui trasferimenti e ora il numero è sceso a 4200. ...Roma - È in lento miglioramento la situazione a, con l'hotspot quasi alnelle ultime 24 ore a causa dei continui sbarchi: si è arrivati a quasi 7mila migranti. Sono in atto continui trasferimenti e ora il numero è sceso a 4200. ...Per questo il consiglio comunale diha dichiarato lo stato di emergenza. Nonostante nelle ultime ore siano stati distribuiti nel resto d'Italia tremila migranti, il sistema è al. ...è al. Nelle ultime trenta ore sono arrivate più di 7mila persone. La solidarietà europea , mai realmente praticata, si è definitivamente interrotta. Francia e Germania, per ragioni ...

Lampedusa è al collasso: sbarchi senza sosta sull’isola. La Croce Rossa: “Nell’hotspot ci… Il Fatto Quotidiano

Lampedusa al collasso, tensione tra migranti e forze dell'ordine Corriere TV

In questa edizione: Lampedusa al collasso, migranti in fuga, Cina: conseguenza da indagini Ue su auto, Libia, 5500 morti per le inondazioni, Nuovo blitz a ...In netta frenata gli sbarchi di migranti a Lampedusa dopo le ultime terribili 48 ore, l’hotspot però continua a scoppiare ...Il sindaco Filippo Mannino, che assieme al Consiglio comunale nel pomeriggio ha decretato lo stato di emergenza, non chiude occhio da due giorni: "Siamo stanchi".