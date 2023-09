Lagarde rimane falco Francoforte non molla la presa sui tassi

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 settembre 2023) La spaccatura c’era prima e c’è anche ora, raccontano i bene informati. Un nocciolo duro che non ne voleva proprio sapere di portare ial 4,50%. E invece no, il decimo rialzo consecutivo è servito sul piatto, decisamente indigesto per tutti quei Paesi che speravano in una pausa di riflessione da parte della Banca centrale europea. Hanno vinto, ancora una volta, i falchi. E perso le colombe, come l’Italia, la Francia, la Spagna tra le prime economie d’Europa ma anche fortemente indebitate e per questo bisognose di una boccata di ossigeno sul costo del denaro. Ma niente, ancora una volta la sentenza è stata impietosa, senza appello. Il tasso per le operazioni di rifinanziamento nella zona euro sale dal 4,25% di luglio al 4,50, quello dei depositi al 4%. A Christineè bastato aggiornare le stime per l’inflazione nel 2024 al 3,2%, un po’ al ...