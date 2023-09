Lagarde | questo è tentato omicidio Bce-choc | tassi | l' ultima drammatica decisione

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ce lo aspettavamo. Anzi no. La Bce ha deciso di alzare ancora una volta di un quarto di punto gli interessi. Dopo il timido ottimismo dei giorni scorsi, la banca centrale europea ha gelato nuovamente tutti con un'altra botta secca suidi interesse. Una mossa che va ulteriormente ad aggravare la situazione per chi paga i mutui a tasso variabile e che di conseguenza gela anche la capacità di spesa delle famiglie. Adesso torna il ritornello chepotrebbe essere "l'ultimo rialzo". Ma ci credono in pochi. Nella riunione di oggi, il consiglio direttivo ha deciso di alzare id'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Aggiungendo però che l'inflazione “sarà domata” se i...

Con la presidenzache ha sempre guardato maggiormente al parametro di contenimento dei ... Inclima in Piazza Affari si riduce la pressione delle prime battute sulle banche, con Intesa ...Enria, italiano, è in carica dal 2019 dopo aver preso il posto della prima presidente in...i rumors della 'vigilia' sulla preferenza della Germania a puntare al successore di Christine...Pausa o nuovo rialzo dei tassiè il dilemma. L'attesa riunione della Bce di giovedì 14 settembre è alle porte e tutti si interrogano sulle mosse dell'istituto guidato da Christine. Noi come sempre saremo live dalle ...Poco dopo, alle ore 14.45,parlerà in conferenza stampa, seguita in diretta da Money.it inarticolo. Cosa aspettarsi secondo esperti e analisti. leggi anche Perché aspettarsi una Bce ...

La Bce alza di nuovo i tassi (+25pb). Lagarde sorda agli appelli, ma è l’ultimo atto Finanzaonline

Bce, oggi la riunione: perché una pausa nella stretta può essere un errore Il Sole 24 ORE

Nella loro logica, sarebbe stata opportuna almeno una pausa per valutare l’impatto della stretta monetaria condotta fino a questo momento. Dall’altra parte, i colleghi più ortodossi hanno prevalso nel ...Bce Day è arrivato, carico di incertezza. La possibilità di un rialzo, il decimo consecutivo, sta però sempre più prendendo piede dopo le indiscrezioni Reuters sulle stime d'inflazione 2024. Oggi alle ...La mossa della Banca centrale europea arriverà dopo nove aumenti consecutivi per un totale di 425 punti base (da -0,50% a 3,75%). Sul tavolo c’è l’opzione di una pausa, ma potrebbe pesare il dato dell ...