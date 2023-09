Lagarde ci getta nel burrone | stangata dalla Bce | altro aumento dei tassi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nuovada Francoforte. «L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato» per questo il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi, in parte sorprendendo gli osservatori, un nuovo rialzo di 25 punti base dei tredi interesse di riferimento. Pertanto, a partire dal 20 settembre idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Se il consiglio direttivo della Bce ha deciso di rialzare ancora idi 25 punti è anche per la revisione dell'andamento dell'inflazione nelle proiezioni macroeconomiche formulate dallo staff dell'Eurotower: le nuove stime ...