Lagarde Bce | Nuovo rialzo dei tassi d' interesse

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Agenzia Vista) Francoforte, 14 settembre 2023 "L'inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo tempo. Siamo determinati a garantire che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo al fine di rafforzare i progressi verso il nostro obiettivo il Consiglio direttivo ha deciso oggi di alzare i tredichiave della BCE di 25 punti base", le parole della presidente della Bcein conferenza stampa. / Immagini Youtube Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'equilibrismo diNella tradizionale conferenza stampa seguita alla riunione, la presidente Christinenon ha voluto tuttavia esplicitamente sbilanciarsi sul sentiero futuro dei ...Siamo determinati a garantire che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo ". E' quanto affermato dalla Presidente dellaChristinenella conferenza stampa seguita alla riunione di politica monetaria, confermando che " l'inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo ...Tuttavia, nella conferenza stampa successiva alle comunicazioni della, la presidente Christineha affermato rispondendo in conferenza stampa a una domanda dei giornalisti sull'eventuale ...Tuttavia, lo staff dellaha rivisto al ribasso le proiezioni del PIL per ogni anno fino al 2025,... all'1,0% dall'1,5% per il 2024 e all'1,5% dall'1,6% nel 2025! La presidenteha indicato ...

La Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4,50%. Lagarde: 'Rialzi finiti Dipendiamo dai dati' Agenzia ANSA

Lagarde colpisce ancora. La Bce alza i tassi di 25 punti base: "Inflazione troppo alta" L'HuffPost

"Alcuni governatori avrebbero preferito una pausa sui tassi", ha riconosciuto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa Anche a settembre, invece, la Banca centrale ha confermato ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La signora Lagarde ha portato in dono un altro aumento dei tassi di interesse: questo vuol dire un ulteriore freno per un'economia che già stava rallentando in tutta Europ ...(Agenzia Vista) "L’inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo tempo. Siamo determinati a garantire ...