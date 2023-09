Lady D | asta alle stelle per il famoso maglione della pecora nera

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leggi Anche Una fettatorta nuziale di Carlo e Diana va all'IlIlrosso con laè stato indossato per la prima volta da Diana durante una partita di polo ...

La pecora nera di Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's per un milione 143 mila dollari. L'indumento era stato indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo. Oltre un milione di dollari senza contare i diritti di Sotheby's.

La pecora nera di Lady Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's. Il maglione è stato venduto durante un'asta online dedicata a una serie di "icone della moda". Ben oltre le valutazioni iniziali anche un abito da sera di Murray Arbeid che Diana indossò due volte.