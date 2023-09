LA VOCE CHE HAI DENTRO | PRIMA PUNTATA | MASSIMO RANIERI TRA VOGLIA DI GIUSTIZIA E TANTA MUSICA

(Di giovedì 14 settembre 2023) Da giovedì 14 settembre inserata su Canale 5, al via la nuova serie “Lache hai”, che vede protagonista, impegnato nelprogetto televisivo targato Mediaset con Maria Pia Calzone. La fiction, prodotta da Lucky Red per RTI, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea die da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. “Lache hai” vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. Michele Ferrara ...

Non solo: ho dei princìpisono più importanti di tutto, anche del tennis". È unadi Black Lives Matter , ha criticato la decisione della Corte Suprema contro l'aborto, ha scritto "Peace. End ...Renzi ha definito anche gli attacchiCalenda gli rivolge 'con toni giustizialisti' e da '... Infine, domenica alle ore 9 'Ladei territori: riunione Consiglieri Regionali e comunali', moderano: ...Il regista sarà presente alle 17.30 in una masterclass ( L'anima nel cinema di Kiewslovski e Zanussi ) e con due film, Etere e Voci interiorisi presentano come sue classiche meditazioni sulla ...Fatturato Per fatturato si intende laA1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti ... Definizione di impresa associata Si considera impresa associata quelladetiene da sola, o ...

La voce che hai dentro: serie tv Canale 5. Trama, cast AMICA - La rivista moda donna

Massimo Ranieri torna alla fiction: trama e perché di La voce che hai dentro Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

attuale e aggiornato alle logiche della comunicazione di oggi” ha sottolineato – ma anche di dare un tono unico di voce perché un esecutivo che voglia raccontare la propria attività deve saper trovare ...In Iran è stata presentata una nuova legge repressiva contro le donne. Proprio quando ricorre l’anniversario della morte di Mahsa Amini.I Cdc americani hanno optato per una vaccinazione di massa, raccomandando il richiamo dai 6 mesi in su mentre l’Europa punta a proteggere chi rischia la malattia grave ...