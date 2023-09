La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri su Canale 5 | anticipazioni prima serata

(Di giovedì 14 settembre 2023)fa il suo ritorno in TV nella nuova serie di5, Lache hai, oggi giovedì 14 settembre 2023, in. La fiction, nata da un’idea dello stesso artista napoletano, sviluppata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, prodotta da Lucky Red per RTI Mediaset, e diretta da Eros Puglielli (Sono Lillo) è disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity. Lache hai– Cast, nella serie, è il protagonista Michele Ferrara. Al suo fianco, Maria Pia Calzone interpreta la moglie di Michele, Maria. Tra le star della fiction, la trapper La Nina. Ecco il cast con i personaggi principali de Lache hai ...

La voce che hai dentro è stato girato soprattutto a Napoli ma anche a Orvieto, con luoghi riconoscibili di entrambe le città.. La fiction vede come protagonista Massimo Ranieri, il quale ha ribadito l ...