La voce che hai dentro | anticipazioni della seconda puntata in onda il 21 settembre su Canale 5

Stasera ha debuttato su Canale 5 la fiction Lahai dentro con Massimo Ranieri , Maria Pia Calzone, Erasmo Genzini e Michele Rosiello. La serie è nata da un'idea del cantante partenopeo ed è ambientata a Napoli. Cosa succederà nella ...Ad impreziosire la serata gli interventi musicali de "I Posteggiatori Abusivi" con Alfonso Lamberti al mandolino e Domenico Giordano (e Chitarra)hanno eseguiti alcuni famosi brani della ......valorizzasse l'esperienza di amministratori e personaggi politiciquotidianamente si misurano con i problemi dei cittadini di Monza e Brianza edessea una parte politica, pur ......si sono introdotti nel celebre monumento romano uno dopo l'altro, alzando lacontro il Governo. La protesta . L'intervento delle forze dell'ordine . I progetti per Scampia . L'intervento ...

'La voce che hai dentro', guida alla fiction di Massimo Ranieri: trama, puntate e cast QUOTIDIANO NAZIONALE

La voce che hai dentro: cast, trama e puntate della fiction con Massimo Ranieri Fanpage.it

L'azienda "non lavora più nei nostri cantieri, sulla nostra infrastruttura, sono stati presi provvedimenti, il tragico incidente impone misure di questo tipo", ha detto l'a.d, sottolineando che quello ...Stai aspettando la prossima puntata di La voce che hai dentro La fiction drammatica con protagonista Massimo Ranieri ha debuttato in prima serata e in prima visione su Canale 5 giovedì 14 settembre ..."Credo che Euroleague abbia svolto un ottimo lavoro nel coinvolgere i giocatori e nel fargli capire che la loro voce ha un valore" Giovedì si è svolto a Barcellona il meeting annuale tra i ...