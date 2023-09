La via diplomatica di Meloni non ha funzionato Sui migranti bisogna essere più decisi e incisivi

(Di giovedì 14 settembre 2023) "A occhio no". Con queste parole il vicesegretario della Lega Andrea Crippa risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la strategia finora adottata dalla presidente del Consiglio Giorgia, ovvero la via della diplomazia con i viaggi in Tunisia insieme... Segui su affaritaliani.it

...il consolato del Kenya a Torino 'Mi serviva una sede che fosse coperta dall'immunità. ... Fui indirizzato all'ufficio di un tizio di Roma, inVeneto 144, quarto piano. Credo che fosse un ...Il Cremlino mise inoltre in moto la "Russian Troll Farm" , dando ilad una campagna ... L'avanzata del Gruppo Wagner e la telaintessuta da Putin negli ultimi anni hanno permesso alla ...Renzi vuol portarevoti a Forza Italia ma Tajani non concederà... Mancano poco più di nove mesi ... Tajani: l'Italia impegnata per una soluzione... Il Vice Presidente del Consiglio e ...Dove il protomartire dell'irredentismo vide il suo percorso interrompersi prese ilun ... Nelle more della trattativa, il sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris fornì a d'Annunzio ...

Migranti, la Lega pressa Meloni: «La sua linea diplomatica non ha funzionato» Corriere della Sera

AFRICA/GHANA - “Si persegua la via diplomatica” anche i Vescovi ... Fides

Il vice segretario Crippa: ora bisogna essere più decisi e incisivi. La premier a un convegno sul mare: «Noi ponte tra Europa e Africa» ...Il vicesegretario della Lega mette in chiaro gli obiettivi del Capitano: "Bisogna tornare a fare ciò che faceva Salvini al Viminale" ..."A occhio no". Con queste parole il vicesegretario della Lega Andrea Crippa risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la strategia finora adottata ...