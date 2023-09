La Talpa | la nuova edizione archiviata di nuovo? La scelta di Maria De Filippi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono ormai tre anni che Mediaset ha acquisito i diritti de La, ma del reality non c’è mai stato spazio. Quest’anno si è parlato molto della, tanto che il dibattito su chi sarà la conduttrice è sempre molto acceso. Tuttavia, c’è il rischio che neanche quest’anno il programma andrà in onda. Ebbene sì perché i vertici sarebbero intenzionati a prolungare il Grande Fratello e dare spazio poi a fiction e nuovi film in collaborazione con l’emittente. Una decisione cheDeavrebbe condiviso. La: il reality non andrà in onda? Ruota ancora un alone di mistero intorno allade La. Fino ad oggi si era detto che il reality avrebbe preso il posto dell’Isola dei Famosi, bocciata dopo ...

... che siano questi per iPhone o per Apple Watch, sostituendoli con unalinea ecosostenibile ... Blu Pacifico Nero GrigioSempreverde Gelso Queste cover MagSafe sono disponibili per iPhone 15, ...... accompagnati naturalmente da unagamma di cinturini autunno 2023. Quest'anno, peraltro, ... I primi sono disponibili in grigio, sempreverde e blu pacifico, mentre i secondi in gelso, Sahara ...iOS 17 offre numerosi altri aggiornamenti tra cui Diario,9 unaapp che aiuta a riflettere ed ... nero, grigio, mulberry, blu Pacifico ed evergreen. Oltre alla custodia trasparente per ...Apple introdurrà unacustodia MagSafe FineWoven e un nuovo portafoglio MagSafe FineWoven , ... nero, grigio, mulberry, blu Pacifico ed evergreen. Oltre alla custodia trasparente per iPhone ...

La talpa ci sta portando sulla nuova strada della longevità umana Panorama

La Talpa, ecco chi potrebbe condurre la nuova edizione del reality show! Isa e Chia

Apple ha appena annunciato da Cupertino le nuove caratteristiche e il prezzo di iPhone 15 e iPhone 15 Plus: ecco tutti i dettagli ...Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto la nuova istanza presentata dalla difesa Camilla Marianera, la praticante avvocato finita in carcere a Roma e accusata insieme al suo compagno Jacopo De ...Arriva la nuova talpa meccanica impegnata nei lavori del raddoppio ferroviario in Sicilia . La seconda Green Tbm, come annuncia il gruppo webuild, che sarà ...