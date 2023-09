La protesta al Pantheon diventa un caso diplomatico Ira della Santa Sede | Violati i Patti Lateranensi

(Di giovedì 14 settembre 2023) Laalun. Al punto da chiamare in ballo i, le gerarchiee far tremare Sangiuliano Segui su affaritaliani.it

Stamane un centinaio e più di abitanti delle Vele di Scampia ha occupato simbolicamente il, a Roma, per denunciare il taglio delle risorse Pnrr destinate al progetto di ... La loroè la ...AGI/Vista - "Giù le mani dai fondi per le Vele. Scampia vuole tutto!" Queste le parole sullo striscione con cui i Comitati Vele di Scampia hanno occupato ila Roma. L'obiettivo dellaera quello di ottenere un incontro con il Ministro Fitto per discutere dei tagli ai fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione delle Vele.Napoli . Nelle stesse ore in cui i comitati Vele di Scampia di Napoli hanno occupato peril, a Roma contro il taglio dei fondi Pnrr destinati alla riqualificazione dell'area di Scampia a Napoli si prova ad accellerare sul cantiere. 'Da oggi al Lotto M di Scampia si ...Cultura Le molte vite d'oro di Gimbo Tamberi, in cima aldell'atletica italiana In questo ... Lami sembra egoista, come lo è dire ai kitesurfer "Il vostro sport è pericoloso, andatelo ...

Vele di Scampia, la protesta dei comitati a Roma: occupato il Pantheon, poi tafferugli ilmattino.it

Protesta dei Comitati Vele di Scampia al Pantheon: l'arciprete mons ... Servizio Informazione Religiosa

«Il gruppo di sfaccendati che oggi a Roma ha messo in scena una protesta al Pantheon per protestare contro il presunto taglio delle risorse del Pnrr per la riqualificazione delle vele di Scampia, il ...Il Vicariato di Roma protesta con fermezza per lo sgombero da parte delle forze dell'ordine avvenuto oggi al Pantheon. Monsignor Daniele Micheletti rettore della basilica di Santa ...La protesta al Pantheon diventa un caso diplomatico. Al punto da chiamare in ballo i Patti Lateranensi, le gerarchie della Santa Sede e far tremare Sangiuliano ...