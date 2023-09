La Promessa | anticipazioni della puntata di giovedì 14 settembre 2023

...che nella serie tv di Canale5 interpreta Stefano Corleone (qui per scoprire tutte le... Nel 2018 ha partecipato a La vitae ha ricevuto il premio Giuliano Gemma nella sezione '...Lava in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Canale 5, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Ledella fiction daily di matrice spagnola, in merito ...Lava in onda su Canale 5 , alle ore 16.20 . La Soap ci porta nella Spagna del 1913 , per un ... Scopriamo insieme ledegli episodi che saranno trasmessi dal 18 al 22 settembre ...La: Jana scopre che Jimena sta ingannando Manuel Per Jana sarà una puntata ricca di brutte sorprese . Dopo aver scoperto che Curro/Marcos è stato vittima " e lo è ancora " di ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 settembre 2023: Catalina scopre chi ha rubato la sua spilla! ComingSoon.it

La Promessa, anticipazioni 14 settembre: Jana reagisce alle ferite di Curro Movieplayer

Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma dal 25 al 29 settembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Curro, il quale deciderà di ...Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa, rinnovata per una seconda stagione ancora inedita in Spagna. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno ...Sarà Federico Quaranta con Il provinciale-Il racconto dei racconti ad occupare la fascia in prime time lasciata libera da Fabio Fazio. Ecco cosa sappiamo ...