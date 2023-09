La principessa di Norvegia Martha Louise sposa lo “sciamano” Durek Verrett

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo tre anni di frequentazione, laMärthadie il suo fidanzatosi sposeranno. Lo ha annunciato lastessa in un post Instagram, nel quale ha scritto: “Io esiamo lieti di annunciare che il nostro matrimonio si terrà presso lo storico Hotel Union di Geiranger il 31 agosto 2024”. La donna ha poi spiegato la scelta della località: “Siamo così felici di celebrare il nostro amore nella splendida zona di Geiranger. Significa molto per noi riunire i nostri cari in un luogo così ricco di storia e intense esperienze naturalistiche. Geiranger è il posto perfetto per abbracciare il nostro amore”. La coppia, che ha in passato destato scandalo per alcune affermazioni antiscientifiche di ...