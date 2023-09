La polizia sconsiglia l’intervento di Cateno De Luca a Pontida | “Ordine pubblico” Lui scrive a Salvini | “Se non hai paura facci parlare”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Motivi di. È questo, stando al racconto del diretto interessato, il motivo per cui la questura hato al leader di Sud chiama Nord,De, di intervenire alla festa della Lega ain programma domenica 17 settembre. Qui il sindaco di Taormina avrebbe dovuto tenere un discorso sull’autonomia differenziata, argomento molto caro al Carroccio, che è il promotore del disegno di legge ad hoc. Deprenderà comunque il microfono sul palco simbolo della Lega? Impossibile dirlo. Di certo c’è che il politico ha inviato una mail al segretario nazionale della Lega Matteo. Obiettivo? Esserci al raduno per “spiegare ai leghisti la vera autonomia”. “Dopo aver comunicato alla Questura la nostra presenza (mobilitando ...

Quando laha risposto alla chiamata su un potenziale caso di violenza domestica, il 5 ... Se nela visione alle persone facilmente ...Ladi Brandeburgodi transitare in alcune zone della città, compresa la zona tra Potsdam e Mittelmark . Il motivo è l'avvistamento di una leonessa da parte di un cittadino che ha ...... vigili del fuoco e forze die carabinieri nell'intervenire nelle zone più colpite. La ...da Maranello Plus e riportato da motorsport.com il maltempo che accompagnerà il weekendche ...Secondo il Dirigente del CompartimentoStradale della Regione Lombardia sono infatti troppo pericolosi. E per evitare che gli agenti rischino la propria vita,loro di salire sulle ...

Furti in appartamento - Questura di Ancona | Polizia di Stato Questure sul web