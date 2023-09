La piega liscia trionfa a Venezia 2023

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quali tendenze capelli abbiamo avvistato sul red carpet della Mostra del Cinema di? Tante, anche se una delle più diffuse riguarda la scelta della, rigorosamenteper moltissime star. Partita il 31 agosto e terminata il 9 settembre, la Mostra del Cinema diha regalato diversi spunti ai beauty addicted. Non soltanto make-up, ma in particolare le celebrità sul tappeto rosso hanno ricalcato trend must have per quanto riguarda i capelli. Uno imprescindibile riguarda larigorosamente, che ha catturato l’interesse di svariati ospiti in Laguna. Crediti: Ansa – VelvetMagMa non è l’unica tendenza hair look avvistata al Lido. Asi è avvertita particolarmente la ...

Credit: @rachelwstylist via Instagram " La, come quella della foto, si sposa bene con questo taglio Ragazze, non abbiamo terminato. Abbiamo selezionato per voi altri tagli capelli ...La partita scorre viasenza particolari sussulti, entrambi i giocatori servono bene e non ... Arnaldi rimane lì in ogni game, sa che la partita può prendere unadefinitiva da un momento ...Più semplice invece realizzare una. Il Dyson Airwrap ha un costo piuttosto elevato, siamo infatti sui 500 euro. Sul sito ufficiale di Dyson potete comunque trovare tutte le ...Una tendenza che sta già spopolando è quella del Butterfly Cut , dove i capelli sono molto scalati, acconciati cone morbida, con punte all'insù e verso l'esterno. Tra le tendenze ...

Un taglio dalla duplice funzione. Un bob lungo e scalato è l’ideale per sfoltire una chioma molto folta o, al contrario, rendere più voluminosi i capelli lisci. Se ben studiate, infatti, le scalature ...Cosmopolitan Italia ha contattato un professionista per illustrare come ottenere la piega più cool dell'autunno 2023 ...Sul red carpet del festival del cinema di Venezia serpeggia tra le celeb una tendenza capelli ben definita: chiome sciolte e piega extra liscia, perfetta nonostante l'inevitabile umidità della laguna.