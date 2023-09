(Di giovedì 14 settembre 2023) Presentata la nuova tensostruttura pneumatica per lamedia Pea. Il sindaco Fornaciari: 'Fondamentale nei mesi autunnali ed ...

Presentata la nuova tensostruttura pneumatica per la scuola media Pea. Il sindaco Fornaciari: 'Fondamentale nei mesi autunnali ed ...Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra Virtus Bologna Primi giorni di allenamento diretti inper coach Scariolo che ha parlato con la stampa per la prima volta in stagione. Ecco le sue ......... ha portato a termine la prima frazione riguardante l'interno dellapermettendo alla ... L'ipotesi più probabile pare essere ora la sospensionedel cantiere con ripresa alla fine ...... ha portato a termine la prima frazione riguardante l'interno dellapermettendo alla ... L'ipotesi più probabile pare essere ora la sospensionedel cantiere con ripresa alla fine ...

La palestra temporanea in aiuto alla scuola: "Un ottimo risultato" - La ... LA NAZIONE

Un sogno lungo 30 anni: Pontremoli, la sorgente di acque sulfuree ... LA NAZIONE

Presentata la nuova tensostruttura pneumatica per la scuola media Pea. Il sindaco Fornaciari: "Fondamentale nei mesi autunnali ed invernali".Il Comune di Pontremoli sta lavorando al recupero e al completamento delle terme di Cavezzana d'Antena, con un centro termale di 450 mq, servizi connessi, palestra, piscina e accoglienza temporanea. L ...Con un tiro a canestro la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, chiude simbolicamente le polemiche sorte dopo il guasto che si è verificato lo scorso fine settimana alla palestra dell’ Nba di via ...